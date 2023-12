Identificada jovem que morreu após ser atingida por caminhão enquanto atravessava faixa de pedestre em Itajaí

Foi identificada como Jeovana Reis, de 18 anos, a jovem que morreu após ser atingida por um caminhão enquanto atravessava uma faixa de pedestre na Avenida Paulo Bauer, próximo à saída do Ferry Boat, em Itajaí. O caso aconteceu na manhã da segunda-feira, 4, e contou com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu. A vítima morreu no local.

Jeovana, que era natural de Navegantes e trabalhava como manicure, não estava com documentos no momento do acidente.

O velório ocorreu na Capela dos Florais em Navegantes, e o sepultamento aconteceu às 13h no Cemitério Metropolitano.

De acordo com imagens registradas por uma câmera de segurança, a vítima atravessava a avenida sobre a faixa de pedestres de bicicleta quando foi atingida pelo caminhão.

Condutor

O condutor, um homem de 53 anos, afirma que não viu a vítima sobre a faixa de pedestres, percebendo a colisão somente quando observou ela caída, através dos retrovisores.

Ele permaneceu no local até a chegada da PM e não apresentava sinais de embriaguez, tendo sido submetido ao exame do etilômetro, que restou negativo para ingestão de qualquer quantidade de álcool.

