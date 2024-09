Idoso fica ferido no crânio após ser ‘atropelado’ por cavalo em Ilhota

Um idoso, de 72 anos, ficou gravemente ferido após ser ‘atropelado’ por um cavalo nesta terça-feira, 17, em Ilhota. O acidente ocorreu por volta das 16h25, na rua Manoel Francisco Adão, no bairro Minas.

A vítima estava com hemorragia no crânio e um grave traumatismo crânio encefálico (TCE), que são lesões no couro cabeludo, crânio e encéfalo. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Arcanjo-03, conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota.

O idoso foi entubado no local e conduzido ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Quatro bombeiros voluntários, três bombeiros militares e duas equipes do Samu atenderam a ocorrência.

A vítima não foi identificada e não há mais informações sobre o atual estado de saúde até o momento de publicação desta matéria.

