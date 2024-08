Incêndio queima vegetação em Pomerode e bombeiros são acionados

Por volta das 14h20 desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado por conta de um incêndio na rua Testo Alto, em Pomerode.

No local, em uma área total de 500 metros quadrados que ficava ao lado de uma residência, houve um incêndio que queimou aproximadamente 80 metros quadrados de vegetação.

Foi realizado o combate apenas com utilização de abafadores e bomba costal. As causas do incêndio não foram apuradas.

Leia também:

1. Caminhão tomba e rua fica parcialmente interditada no São Luiz, em Brusque

2. Sine divulga vagas de emprego em Brusque; confira opções e como se candidatar

3. Voz marcante do rádio brusquense: Clayton Coutinho completa 30 anos de dedicação à Diplomata FM

4. Caminhão é flagrado transportando banheiro de alvenaria na BR-101, em Tubarão

5. GALERIA – Desfile da 67ª Pronegócio apresenta coleção de alto verão 2025

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: