Brusque convoca 30 novos Agentes Comunitários para reforçar cuidados preventivos

A secretaria Municipal de Saúde de Brusque ampliou o quadro de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com a convocação de 30 novos profissionais, em evento realizado nesta segunda-feira, 14, no auditório da Uniasselvi. Os agentes foram chamados para fortalecer as ações de promoção e prevenção à saúde no município.

Segundo a prefeitura, cada agente comunitário tem a capacidade de atender até 750 pessoas, o que, com os 30 novos profissionais, resulta em um acréscimo de mais de 22 mil pessoas recebendo cuidados preventivos e de promoção em saúde.

Cerimônia

Durante a cerimônia, os novos agentes receberam seus uniformes e insumos necessários para iniciar as visitas domiciliares. Além disso, foram convocados os 68 agentes que concluíram recentemente o curso técnico e, como parte de sua nova formação, esses profissionais receberam aparelhos para medir a pressão arterial e termômetros.

“A expectativa é que, até o final de agosto ou início de setembro, esses agentes estejam plenamente capacitados para realizar essa atividade, contribuindo para o cuidado com os idosos e hipertensos, tanto em visitas domiciliares quanto em ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, disse a prefeitura.

Ao todo, o município conta com 146 agentes comunitários, e a expectativa é que mais quatro profissionais assumam, chegando a 150 agentes.

“Essa é a primeira vez na história que Brusque conta com mais de 120 ACSs. É um momento muito especial para a gente, pois estamos recebendo os profissionais que vão ajudar ainda mais a saúde do município”, complementa a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

Leia também:

1. Caminhão tomba e rua fica parcialmente interditada no São Luiz, em Brusque

2. Sine divulga vagas de emprego em Brusque; confira opções e como se candidatar

3. Voz marcante do rádio brusquense: Clayton Coutinho completa 30 anos de dedicação à Diplomata FM

4. Caminhão é flagrado transportando banheiro de alvenaria na BR-101, em Tubarão

5. GALERIA – Desfile da 67ª Pronegócio apresenta coleção de alto verão 2025

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: