Revitalização, passarelas e segurança: entenda a diferença entre as obras na rodovia Antônio Heil

Nas últimas semanas, o governo do estado autorizou a licitação e a execução de obras em diferentes trechos da rodovia Antônio Heil, que liga Brusque ao Litoral. Inicialmente, foram autorizadas obras na região do pavilhão da Fenarreco, com objetivo de revitalizar a área e proporcionar mais segurança no trânsito.

Posteriormente, o governo anunciou a licitação de obras de mais impacto, como passarelas, retornos e um elevado. O anúncio veio em resposta a cobranças da sociedade por mais segurança para os pedestres na rodovia.

Nesta reportagem, O Município esclarece quais os trechos e quais tipos de obras serão feitas ao longo da rodovia.

Trecho municipal

Rotatória próxima ao pavilhão

Está prevista a implantação de uma rotatória na saída do pavilhão da Fenarreco, local atualmente propenso a acidentes, que vai evitar que os veículos cruzem toda a rodovia para acessar ou sair da rua Gentil Battisti Archer.

Canteiros na pista

No mesmo trecho, serão instalados canteiros para dividir a pista, evitando assim que os veículos atravessem e entrem em sentido contrário ao do tráfego, o que reduz a chance de acidentes. Esses canteiros também estarão na área próxima à entrada da ponte do centro.

Retorno na ponte

“Na saída do Pavilhão, será construído um retorno, o que tornará o cruzamento mais seguro. Além disso, o local servirá como ponto de retorno para os motoristas que trafegam pela ponte Arquiteta Andrea Patricia Volkmann e desejam voltar em direção a Itajaí”, explica o secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves.

Nova Brasília

Na região da rua Osvaldo Niebuhr, no bairro Nova Brasília, será instalada uma rotatória similar à instalada no bairro Limeira e também um binário. Também está previsto a instalação de barreiras entre as pistas estilo New Jersey a partir da curva próximo ao Monte Serrat. “Essa mudança proporcionará maior fluidez ao trânsito e mais segurança aos motoristas que precisam acessar o bairro Nova Brasília”, destacou o secretário.

Duplicação de novos trechos

O projeto também inclui a duplicação de alguns trechos da via, e em outros a criação de mais uma faixa de circulação. “Não será possível duplicar toda a extensão da rodovia, por exemplo, no trecho do Mont Serrat será criado uma terceira faixa de rolamento”, informou o secretário. “Com isso, o local receberá muretas de proteção, conhecidas como ‘New Jersey’, que impedirão o cruzamento na área. Os motoristas que desejarem acessar outras partes do Mont Serrat poderão utilizar o viaduto para realizar o retorno”, completou.

Trecho estadual

Segurança na rodovia

Além das obras de revitalização na área entre o pavilhão e o Mont Serrat, o governo anunciou nesta semana a construção de novos itens de segurança ao longo da rodovia, que incluem duas passarelas, um novo retorno e elevado.

Passarelas, retorno e elevado

As passarelas serão construídas nos quilômetros 5 e 11. Já o novo retorno será no km 18, no sentido Itajaí a Brusque. Por fim, o elevado será feito no km 20. “São obras importantes e que vão dar mais segurança e conforto aos usuários”, diz o governo, em nota.

Alças de acesso à BR-101

Além disso, a pasta também afirma que o edital para definição da empresa que fará as alças de acesso no entroncamento da BR-101 com a Antônio Heil está na praça. No dia 23 de agosto, a obra será aberta a licitação da obra e a SIE terá conhecimento das empresas que enviaram propostas.

