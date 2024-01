Influenciadora de Blumenau doa quase R$ 1 milhão para o Salgueiro e será musa da escola no Carnaval 2024

Após fazer um casamento de R$ 32 milhões na Itália com o empresário russo Roman Shakal, a influencer blumenauense Tati Barbieri doou R$ 950 mil para o Salgueiro e vai estrear como musa da escola no Carnaval 2024. Ela desfilará na Sapucaí como madrinha da comissão de frente da escola.

“O projeto de comissão de frente do Salgueiro do Carnaval 2024 vai ser todo patrocinado por Tati Barbieri e Roman Shakal. É um projeto de R$ 950 mil. Vocês vão se emocionar na avenida. Tenho certeza de que o Patrick [Carvalho, coreógrafo da comissão de frente do Salgueiro] vai fazer um trabalho excepcional junto com a equipe dele”, contou André Vaz, presidente do Salgueiro, durante a apresentação de Tati Barbieri como musa da escola e madrinha da comissão de frente, no dia 23 de dezembro do ano passado.

“Quando nos conhecemos, uma das primeiras coisas sobre a qual a Tati perguntou foi sobre o projeto social do Salgueiro, porque ela quer fazer parte desse trabalho, que estar junto com as crianças no Morro do Salgueiro, para que a gente possa ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social”, complementa.

Segundo Tati, o convite surgiu do Alex Carvalho, que faz parte do Salgueiro. “Ele chamou eu e Roman para conhecer a quadra. Fomos curtir uma noite de samba e lá surgiu o convite pelo presidente, André Vaz. Fiquei encantada com a história do Salgueiro em prol da comunidade”, explica.

Trata-se da primeira vez de Tati desfilando por uma escola e na Sapucaí. “Estou fazendo aulas de samba com o Carlinhos do Salgueiro e com o Ruan Pessoa. Estou fazendo dois treinos ao dia: de musculação e aeróbico. Faço aulas de samba três vezes por semana, além de dieta com prescrição médica, drenagens e suplementação. Estou muito mais empenhada nas minhas atividades, pois estou superempolgada com o Carnaval. A experiência está sendo única”, afirma.

Em 2024, o Acadêmicos do Salgueiro vai levar para a Avenida a história e a luta do povo Yanomami com o enredo Hutukara, de autoria do carnavalesco Edson Pereira. A Academia do Samba faz um alerta em defesa da Amazônia e em particular dos Yanomami, que sofrem efeitos da ação de garimpeiros na sua região.

Hutukara significa “a floresta construída dos yanomami”. O enredo é baseado no livro “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa, xamã e líder político do povo yanomami. O Salgueiro é a terceira escola a desfilar no domingo, 11 de fevereiro.

Tati Folia

Vivendo nos Estados Unidos com o marido e os filhos, Tati Barbieri, de 35 anos, planeja documentar toda a sua experiência no Carnaval 2024 através da série “Tati Folia”. Os bastidores de sua preparação, que envolvem a realização de um antigo sonho de criança, serão compartilhados em seu canal no YouTube, o FAM Life, até o dia 11 de fevereiro, quando o Salgueiro brilhará na avenida.

“Depois do casamento, este é um dos momentos mais marcantes da minha história e quero dividir com os meus seguidores. Quero mostrar que tem muita coisa acontecendo para chegar no desfile. É muita dedicação para que tudo dê certo naqueles 80 minutos dentro da Avenida. Tem muito amor, dedicação e profissionais competentes envolvidos”, completa a estreante.

A influencer é parceira do instituo Alok, onde atua como voluntária recolhendo doações.

