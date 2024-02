Os editais do novo Programa Arthur Schlösser, que concede bolsa-atleta e bolsa-técnico por meio da Fundação Municipal de Esportes (FME), foram publicados nesta segunda-feira, 5, e estão disponíveis no site oficial da FME. Ao todo, estão disponíveis 117 vagas para atletas e 52 vagas para treinadores. As inscrições começam nesta quinta-feira, 8, terminam em 16 de fevereiro, e a lista final dos candidatos aptos será publicada em 7 de março.

Para se inscrever, é necessário comparecer à FME, localizada na Arena Brusque, com formulários preenchidos e documentação necessária conforme consta no edital. A FME está aberta das 8h30min as 11h30min e das 14h as 17h. No dia 16, o horário de funcionamento se estende até as 17h30. Na segunda-feira, 12, e na terça-feira, 13, estará fechada por feriado de Carnaval e ponto facultativo, respectivamente.

Confira o edital e os anexos de bolsa-atleta

Confira o edital e os anexos de bolsa-técnico

Saiba mais sobre a nova lei do Programa Arthur Schlösser

Das 117 vagas para atletas, 71 são destinadas à categoria Jasc, para aqueles que competem em alto rendimento a nível estadual, nacional ou internacional. O basquete masculino tem mais vagas (11), seguido por futsal feminino (10) e vôlei feminino (10). Tratam-se dos elencos das principais equipes de esportes coletivos em Brusque: Brusque Basquete, Barateiro Havan Futsal e Abel Moda Vôlei. O paradesporto também tem 10 vagas, seguido pelo ciclismo (masculino e feminino), com sete.

As categorias da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) e dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina tê, 23 vagas cada.

Cronograma

5 de fevereiro – publicação do Edital no site e no mural da FME

De 8 a 16 de fevereiro – inscrições na FME

26 de fevereiro – Publicação da listagem prévia dos candidatos aptos (que entregaram toda a documentação atendendo os requisitos solicitados no Edital 002/2024), em meio de comunicação eletrônico responsável pelas publicações oficiais da FME.

27 e 28 de fevereiro – Prazo para a interposição de recurso.

7 de março – Publicação da listagem final dos candidatos aptos (que entregaram toda a documentação atendendo os requisitos solicitados no Edital 002/2024) em meio de comunicação eletrônico responsável pelas publicações oficiais da FME.

11 de março – homologação

15 de março – assinatura dos contratos

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: