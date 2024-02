Identificada motociclista que morreu em acidente na BR-101, em Araquari

Foi identificada como Solange Pereira, de 52 anos, a motociclista que morreu após um acidente com um ciclista, de 63 anos, na BR-101, em Araquari. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 4.

Solange era moradora e natural de Joinville. “Meu que triste mesmo que Deus te receba de braços abertos, Sol, triste acordar com uma notícia dessas. Pessoa incrível que tivemos o prazer de conhecer”, publicou um amigo nas redes sociais.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o acidente foi registrado no km 73,4 no sentido Curitiba (PR), por volta das 17h15. A motocicleta era uma Kawasaki Ninja verde com placas de Joinville.

