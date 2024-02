Nesta segunda-feira, 5, representantes da Copa Airlines participaram de um evento no Aeroporto Internacional de Florianópolis com autoridades do estado para apresentar a rota da companhia no maior aeroporto de Santa Catarina. A partir de 25 de junho, a Copa Airlines irá conectar a capital catarinense com a Cidade do Panamá – considerada o hub das Américas.

A Cidade do Panamá tem localização estratégica e papel fundamental na conectividade com a América do Norte e Caribe. A companha panamenha oferece ainda, a partir do Aeroporto Internacional Tocumen, 85 destinos em 32 países. A rota terá frequência de três vezes por semana com capacidade para 160 passageiros por voo.

Com a nova opção, o Floripa Airport passa a oferecer um total de sete destinos internacionais – Buenos Aires, Cidade do Panamá, Santiago, Montevidéu, Lima, Assunção e Córdoba, em países como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Lima e Panamá.

Horários dos voos: