Inscrições para os Jogos Escolares de Brusque terminam nesta segunda-feira

Terminam nesta segunda-feira, 28, as inscrições para os Jogos Escolares de Brusque. A competição este ano ocorre de 18 a 29 de setembro e deve reunir mais de 3 mil atletas da rede de ensino brusquense.

Os competidores participam nas categorias mirim (11 a 13 anos) e infantil (14 a 16). No total, são sete modalidades em disputa: Atletismo, Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez. O Atletismo Pré-Mirim ocorre paralelamente à competição.

Cada unidade escolar pode inscrever apenas uma equipe por modalidade, categoria e sexo. O mesmo ocorre para alunos que devem se inscrever em apenas uma categoria (mirim ou infantil), sendo que a cada um deles é permitido que participem de até duas modalidades, mais o atletismo.

Regulamentos e a fichas de inscrições podem ser obtidas no site da Prefeitura de Brusque, organizadora do evento por meio da Fundação Municipal de Esportes e da Secretaria da Educação. Mais informações no telefone 3351-3384 e-mail escolar.fme@brusque.sc.gov.br.