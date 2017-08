Palestra sobre a vida de Nossa Senhora de Fátima ocorre nesta quinta-feira

A comunidade de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Maluche, comemora os 100 anos de aparição em Fátima, Portugal. Para celebrar a data, a comunidade preparou uma programação especial. Nesta quinta-feira, 24, às 19h30, ocorre a palestra sobre a vida de Nossa Senhora com a Irmã Maria de Fátima Schamberg.

No domingo, 27, será realizada missa, às 9h, depois acontecerá a inauguração da placa comemorativa aos 100 anos de aparição de Nossa de Senhora de Fátima. Também será realizado o almoço festivo no salão de festas, a partir do meio-dia. O cardápio composto por comida caseira: maionese, carne, frango e macarrão. O almoço custa R$ 20 por pessoa. São esperadas cerca de 300 pessoas para o almoço.