Internet e o tempo das bibliotecas e enciclopédias

A internet, essa teia mágica de comunicação social, transformou-se rapidamente numa fonte infinita de conhecimento. Ainda, há pouco tempo, tudo o que queríamos saber, se não aprendíamos na escola ou com os mais antigos, procurávamos nos livros e nas revistas especializadas, tempo de livrarias e bancas de jornais às mãos cheias, ocupando espaços nobres nas praças de nossas cidades. Tempo de bibliotecas freqüentadas por muita gente, na busca do conhecimento escondido atrás das lombadas catalogadas, espremidas lado a lado, enfileiradas e armazenadas nas estantes desses templos da cultura empratileirada.

Tempo, também de enciclopédias, então, fontes de todo o saber conhecido, autênticas universidades do saber concentrado naquelas coleções de belas encadernações, lombadas douradas de A a Z, a reluzir nas estantes de mogno dos lares de gente que queria posar de intelectual. Quantas enciclopédias, foram negociadas à força de conversa daqueles mensageiros da cultura ambulante, compradas por ingênuos pais, iludidos em sua boa-fé, pelo irresistível argumento da necessidade de incentivo ao estudo de seus filhos?

Quantas outras, senão a maioria, ladeadas de miniaturas de bailarinas, bonecas, cisnes e garças feitas em delicada porcelana e cristal de murano, permaneceram intocáveis em seus nichos de verniz, sem uma consulta sequer, o saber em lento e absoluto silêncio sendo coberto pela poeira do tempo? Agora, com tristeza, assistimos ao fechamento de muitas livrarias e das bancas de jornais, um dia, local de visita diária do cidadão bem informado, as farmácias ocupando seus espaços, o que vale é a saúde do corpo em primeiro lugar.

Agora, quando os vendedores de enciclopédia não batem mais às portas dos nossos lares, a cultura impressa no papel completando seu ciclo secular de existência, neste novo tempo da revolução cibernética, temos esta nova e infinita fonte de informações chamada internet, este poderoso instrumento de comunicação social, que nos permite o acesso livre e gratuito à informação e ao conhecimento. Agora, já não vale muito o ditado “ler é saber”, transformado raspidamente por essa poderosa onda cibernética a nos dizer, “clicar é conhecer”.

Temos saudade daquele tempo. Mas, é preciso reconhecer. A internet representa um extraordinário avanço, no campo da comunicação social, uma valiosa ferramenta a ser usada por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, para a livre pesquisa da informação e do conhecimento. E isso é formidável.

Basta operar essa poderosa máquina do saber de forma correta e adequada.