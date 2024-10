Jogador brusquense assina contrato profissional com o Brusque

O zagueiro e volante Henrique Zen assinou seu primeiro contrato profissional com o Brusque nesta terça-feira, 8.

Aos 20 anos, o jogador, natural de Brusque, atua nas categorias de base do clube, mas, em 2024, vem participando de algumas sessões de treino com o time profissional. Ele disputou o Catarinense Sub-20 e está atuando na Copa Santa Catarina Sub-21.

“Muito feliz em assinar esse primeiro contrato. Sem dúvidas é fruto de muito trabalho. Eu sendo natural de Brusque, vi o clube crescendo nesses últimos anos e é muito gratificante [este momento]”, comenta Zen.

O coordenador geral da base do Brusque, Andreone Reis, destaca a trajetória do jogador. “O Henrique é um atleta que conheço desde os 7 anos de idade. Jogou no Santos Dumont, teve uma passagem pelo Figueirense, e depois tivemos a oportunidade de trabalhar com ele desde o Sub-17. Vem fazendo um grande trabalho, com mérito do atleta para ingressar no profissional.”

