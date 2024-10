Brusque iniciou esta quarta-feira, 9, sob uma condição climática adversa, marcada por chuvas de fraca intensidade que persistiram durante a manhã, enquanto os valores pluviométricos registrados na cidade e em toda a região permaneceram abaixo de 15 mm.

No entanto, as atualizações mais recentes dos meteorologistas, incluindo o especialista Piter Scheuer, indicam que essa calmaria dará lugar a precipitações mais intensas ao longo da tarde em direção à noite.

De acordo com Scheuer, a previsão é de que as chuvas aumentem consideravelmente de intensidade, mantendo um quadro de alerta até sexta-feira, 11.

Ele destaca que, em 72 horas, Brusque e região estão sujeitas a acumular mais de 200 mm, caso as projeções dos modelos mais pessimistas se confirmem.

Essa situação pode resultar em transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra e elevação do nível do rio Itajaí-Mirim, que pode ultrapassar sua calha.

Entretanto, o impacto das chuvas dependerá da distribuição das precipitações ao longo desse período.

Se as chuvas ocorrerem de maneira espaçada, é provável que os problemas sejam minimizados.

Por outro lado, se a chuva forte se concentrar em um curto espaço de tempo, a situação exigirá atenção redobrada.

Ainda segundo a nota de Piter, as condições climáticas devem então melhorar a partir de sábado, 12, trazendo um fim de semana com tempo seco para Brusque e região.

Números das chuvas

Abaixo, apresentamos os volumes parciais de chuvas registrados em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim nesta quarta-feira, com dados coletados entre meia-noite e 14h.

Como já mencionado, todos os valores estão dentro de um padrão de tranquilidade, mantendo-se abaixo de 15 mm.

Confira na tabela abaixo a apuração correspondente a cada local descrito.

Brusque e as chuvas em fotos

Encerramos esta pauta com uma bela galeria de fotos que, mesmo sob um céu cinzento e chuvoso, não diminui a beleza das paisagens desta quarta-feira.

Essas fotografias ilustram de maneira objetiva a situação em Brusque, incluindo a do rio Itajaí-Mirim, se encontrando com seu nível absolutamente dentro da normalidade.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

