Secretaria de Educação de Guabiruba abre processo seletivo para vagas temporárias; valores chegam a R$ 5 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para vagas em caráter temporário na área da educação em Guabiruba. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Educação, através da Prefeitura de Guabiruba. Algumas vagas possuem remuneração de até R$ 5 mil.

De acordo com a pasta, as inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro. As vagas incluem cargos de nível superior e fundamental.

Confira todos os cargos e as remunerações:

Cargos de Nível Superior

Orientador Pedagógico: até R$ 5.108,15;

Psicopedagogo: até R$ 5.108,15;

Professor ACT – Educação Especial: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Anos Iniciais: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Arte: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Ciências: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Contação de Histórias: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Educação Física: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Educação Infantil I: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Educação Infantil II: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Geografia: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – História: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Ensino Religioso: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Língua Inglesa: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Língua Portuguesa: até R$ 4.643,78;

Professor ACT – Matemática: até R$ 4.643,78.

Cargos de nível Fundamental:

Cozinheiro(a): até R$ 2.433,50;

Cuidador Escolar: R$ 1.040,31;

Motorista: R$ 2.190,16 + R$ 657,05 (condução);

Monitor de Transporte Escolar: R$ 2.080,62;

Servente de Escola: R$ 1.733,88 + 40% insalubridade.

A publicação da relação provisória dos candidatos inscritos acontece no dia 5 de novembro de 2024. A relação final de inscritos e para convocação da prova objetiva acontece até 11 de novembro.

A prova escrita deve acontecer no dia 17 de novembro e o resultado final do processo seletivo deve ser publicado em até cinco dias úteis após o encerramento dos recursos. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

Contatos

Para esclarecer dúvidas, o telefone da Secretaria de Educação é o 47 3308-3102. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h no Edifício Anna Clara, Rua José Dirschnabel, Centro.

