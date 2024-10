Por conta das chuvas, risco de deslizamentos é muito alto em Brusque e região, alerta Defesa Civil

Por conta das chuvas, o risco para deslizamentos em Brusque e região é muito alto. A informação foi divulgada pela Defesa Civil de Santa Catarina. O alerta é válido até sábado, 12.

Entre esta quarta e sexta-feira, 11, os acumulados de chuva podem somar valores entre 150 e 200 milímetros, com pontuais acima nas áreas de encosta no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Norte, e parte do Litoral Sul e Planalto Sul.

Confira o alerta:

“A partir do Aviso Especial SDC/SC n° 167/2024, emitido no dia de ontem pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, que informa sobre a chuva que começou na madrugada desta quarta-feira, e que tende a ganhar força a partir da tarde em áreas do Litoral Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e norte do estado, a partir do início da tarde, o risco geológico aumenta principalmente na noite desta quarta-feira, com o encharcamento do solo e o somatório dos valores expressivos de chuva no período.

Para todo o período, os acumulados podem somar valores entre 150 e 200mm, com pontuais acima nas áreas de encosta no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Norte, e parte do Litoral Sul e Planalto Sul. Para a região do Grande Oeste e Planalto Norte, são esperados valores entre 100 e 150 mm.

A condição para risco geológico a deslizamentos, fluxo de detritos e queda de blocos é MUITO ALTO nas áreas em vermelho do mapa, principalmente na região serrana do Litoral Sul e Planalto Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Ainda assim, o risco ALTO para as áreas em laranja do mapa, nas áreas do Grande Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul. O risco é atrelado nas áreas que já apresentam predisposição para movimentação, áreas de encostas próximas a rodovias e áreas já mapeadas com risco de movimentação de massa.

Áreas com histórico de ocorrências como o Morro dos Cavalos na Grande Florianópolis, Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, municípios como Praia Grande, Timbé do Sul e o Alto Vale do Itajaí devem ficar atentos ao risco de deslizamentos pontuais devido chuvas persistentes e volumosas.”

