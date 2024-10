VÍDEO – Homem é flagrado furtando lona de painel publicitário na rodovia Gentil Battisti Archer

Um homem foi flagrado furtando a lona de um painel publicitário em Nova Trento. O crime ocorreu no dia 27 de agosto, na rodovia Gentil Battisti Archer, no bairro Claraíba. Entretanto, imagens do crime somente foram divulgadas agora.

O caso foi flagrado pela câmera de segurança de uma chácara próxima do painel. Nas imagens, é possível ver o suspeito estacionando um carro branco próximo da estrutura e, em seguida, arrancando a lona que estava fixada. A ação, que levou poucos minutos, não levantou suspeitas de quem passava pela rodovia.

Confira o vídeo:

Contudo, após a análise das filmagens, o proprietário do painel, que preferiu não se identificar, percebeu o furto e imediatamente acionou as autoridades.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, e as autoridades estão investigando o caso. Segundo o proprietário, as imagens fornecidas à polícia mostram claramente a placa do veículo utilizado no crime, o que deve acelerar a identificação do suspeito.

A polícia segue buscando a identificação dos envolvidos no crime e orienta a população a denunciar quaisquer atitudes semelhantes. Mais informações sobre o caso não foram divulgadas.

