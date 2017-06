Jogo de nove gols abre o grupo D do Futebol Suíço Livre dos Jogos Comunitários de Brusque

A noite de quinta-feira, 22, foi movimentada no Clube Guarani onde iniciaram os duelos válidos pelo grupo D do Futebol Suíço Livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. O destaque foi o jogo de vários gols e cheio de reviravoltas no duelo entre Santa Luzia e Azambuja.

Foi um embate repleto de emoções, no jogo que teve mais gols até o momento dessa edição. O confronto já começou quente quando aos 32 segundos o camisa 8 Ilkyas de Araújo abriu o placar para o Santa Luzia. Até o fim do primeiro tempo ainda saíram outros três gols e os times foram para o intervalo empatados em 2 a 2.

Jogo pega fogo

Se faltava gás na etapa inicial, não faltou luta e disposição das equipes para conquistarem a primeira vitória no grupo no tempo regulamentar. O Santa Luzia, que chegou a levar a virada em 2 a 1, voltou a ficar à frente do placar com três minutos do segundo tempo em finalização forte de Sidnei Jesus.

Mas quem pensa que o jogo estava perto de estar definido se enganou. O Azambuja novamente foi buscar o empate com Ruan dos Santos e, no momento em que o rival pressionava, virou de novo em uma linda bicicleta do próprio Ruan, que marcou o seu terceiro gol no jogo: 4 a 3 Azambuja.

Mas, passados 19 dos 25 minutos da etapa final, o Santa Luzia voltou a empatar em bobeira da zaga e finalização de Gleilson de Melo. O gol que garantiu a vitória da equipe for marcado faltando apenas dois minutos para a etapa final. O camisa 16 Bruno Viana marcou o quinto do Santa Luzia e deu números finais ao confronto.

Demais jogos

No outro duelo da chave, o Cedrinho enfrentou o Santa Rita e venceu por 2 a 0. Alcenir Jr. e Marcolan Schnitz marcaram os gols.

O futebol suíço livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque continua nesta sexta-feira, 23, com outros quatro jogos, válidos pelas chaves E, F, G e H. Os duelos ocorrem no Clube Guarani e no Cedrense. Confira abaixo a tabela de jogos.

Jogos desta sexta-feira, 23



Grupo E

19h30 – Paquetá x Bateas (Jogo no Clube Guarani)

Grupo F

20h30 – 1º de Maio x Rua Nova Trento (Clube Guarani)

Grupo G

19h30 – Águas Claras x Nova Brasília (Jogo no Cedrense)

Grupo H

20h30 – Centro x Ponta Russa (Cedrense)