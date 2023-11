Jovem morre afogado em represa durante visita escolar no Norte de Santa Catarina

Na tarde desta terça-feira, 21, o jovem Lucas Soares Lisboa, de 18 anos, morreu afogado após entrar em uma represa de água doce no Norte Catarinense, em Mafra. Ele estava com a turma do 2º ano do Ensino Médio da EEB Jovino Lima em um passeio escolar na Cachoeira dos Beckers, na Estrada Geral Avencal de Cima.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Lucas teria entrado na represa sem autorização e acabou se afogando. O corpo dele foi retirado do local por um homem, que utilizou cordas e ganchos. Já em local seco, forem realizadas tentativas de reanimação, mas Lucas não resistiu.

A escola que Lucas estudava divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do estudante. “A comunidade escolar está profundamente abalada com essa tragédia. A escola fará o acolhimento dos alunos. Expressamos nossas condolências à família, aos amigos e aos colegas de Lucas nesse momento tão difícil”, diz a nota.

Lucas deixa pai, mãe, irmãos e amigos. O jovem será velado até às 15h desta quarta-feira, 22, na Capela São Gabriel. Lucas será sepultado no cemitério Santo Antônio em Bituvinha.

