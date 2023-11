Na última temporada de verão, Santa Catarina recebeu 77 mil argentinos, apenas no período de 1º a 25 de janeiro, cerca de 3 vezes mais que em 2022, segundo dados da Polícia Federal. Para o próximo ano, a projeção é que o número seja ainda maior, já que a Gol anunciou voo direto entre Buenos Aires e Navegantes. A nova linha começa a operar em 3 de janeiro e segue até 30 de março de 2024. Para o diretor do Villa d’Ozio e presidente do Convention & Visitors Bureau de Itajaí, Ronaldo Jansson Júnior, a nova linha aérea deve trazer até 30% mais turistas argentinos para a região.

“Com a facilidade de acesso às praias de Itajaí e Balneário Camboriú, mais turistas da Argentina devem optar pelo litoral norte de Santa Catarina e isso vai impactar diretamente na ocupação hoteleira e na movimentação de toda economia gerada pelo turismo. No Villa d’Ozio, por exemplo, temos uma projeção de receber este ano três vezes mais argentinos do que na temporada passada e já estamos nos preparando para isso”, afirma Júnior.

O Villa d’Ozio, hotel ao estilo boutique que tem aconchego de uma elegante “casa de praia” na badalada Praia Brava, em Itajaí, já abriu as reservas para a temporada de verão e vai oferecer comodidades para os hóspedes argentinos durante o período, como transfer do aeroporto. Jantares românticos e shows de jazz também serão vantagens que os ‘hermanos’ poderão desfrutar de frente para o mar. O hotel preza pela privacidade e é dedicado aos adultos, ideal para descanso, momentos a dois e contato com a natureza. São apenas 25 apartamentos, alguns com hidromassagem e outros com vista para a praia e jardins.

No período de 3 de janeiro até o sábado seguinte ao Carnaval, em 17 de fevereiro, a Gol vai disponibilizar 5 frequências semanais entre Buenos Aires e Navegantes. Já de 18 de fevereiro a 30 de março de 2024, estarão disponíveis 3 voos por semana.