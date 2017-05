Jovem que se envolveu em acidente em Botuverá segue em estado grave

Valdir Nascimento, de 18 anos, que ficou ferido após choque entre carreta e motocicleta no sábado, 27, em Botuverá, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Azambuja. Ele está sedado, em estado grave e com fratura cervical.

O acidente aconteceu por volta das 8h30, quando a carreta Scania branca, de Presidente Getúlio, seguia pela rua Alberto Appel, no Centro e atingiu a CG 125 vermelha, conduzida por Nascimento.

O Corpo de Bombeiros encontrou o jovem deitado, inconsciente e desorientado. A suspeita inicial da equipe de atendimento era de traumatismo craniano e hemorragia interna. O motorista da carreta, de 27 anos, saiu ileso do acidente.