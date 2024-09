O Carlos Renaux enviou os laudos do Augusto Bauer emitidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em mais um passo rumo ao retorno do Brusque ao estádio. O quadricolor aguarda a confirmação das datas da 31ª rodada, na qual enfrenta o Ituano, para saber se conseguirá voltar a jogar em sua própria cidade após 24 partidas sendo mandante em Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis e Joinville.

A Comissão de Futebol da Polícia Militar de Santa Catarina fez uma vistoria na segunda-feira, 23, e emitiu um laudo de liberação com restrições. Ou seja, alguns ajustes que ainda precisam ser realizados, mas que são considerados simples pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) e pelo Carlos Renaux.

O presidente do tricolor, Altair Heck, o Taico, relata que está pendente uma vistoria da Polícia Militar de Brusque para verificar os últimos detalhes, mas que todos os laudos necessários para a realização de partidas estão com o clube e foram encaminhados à CBF.

“São o fechamento de uma chapa na lateral da arquibancada, instalação de um portão na descida da escada para não ficar tão próximo ao campo. Detalhes simples, na verdade 90% deles já estão resolvidos. Já está liberado, já está apto, todos os laudos já estão na mão, inclusive da PM”, explica.

“Estamos agora aguardando a CBF, se ela vai falar algo ou não”, destaca o diretor de competições da FCF, Carlos Fernando Crispim. Ele reitera que a liberação com restrições feita pela PM não inviabiliza a realização de partidas no Augusto Bauer enquanto os prazos não expirarem. Conforme relata Taico, alguns dos ajustes precisam ser realizados até 9 de outubro, e outros têm prazo mais longo, até o final de dezembro.

A partida contra o Ituano ainda não tem data, horário, nem local, assim como as demais da 31ª rodada. Sabe-se, contudo, que as datas possíveis, de acordo com a tabela, são 11, 12 e 13 de outubro.

O Augusto Bauer já recebeu partidas de categorias de base. Primeiro, a final do Catarinense Sub-20, entre Barra e Criciúma. Depois, partidas do Carlos Renaux pela Copa Santa Catarina Sub-17. A primeira partida profissional no estádio reformado não será do Brusque. Taico afirma que Barra x Concórdia, na quinta-feira, 3, pela Copa Santa Catarina, será no estádio.

Com a reforma e a expansão, há capacidade para 6.025 torcedores sentados.

