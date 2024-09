Catarinense de 16 anos é morta durante ataque no Líbano

A brasileira Myrna Raef Nasser, de 16 anos, foi morta em um ataque no Líbano. Ela era natural de Balneário Camboriú, segundo o tio, que deu entrevista para a GloboNews nesta quinta-feira, 26.

O tio Ali Bu Khaled relatou que ela e o pai, que também morreu, estavam em uma região alvo dos ataques no norte do país. Ele afirmou que Myrna nasceu em Balneário Camboriú e se mudou para o Líbano com 1 ano e 2 meses com o pai. A identidade do pai ainda não foi confirmada, de acordo com a reportagem.

Brasileiro morto

Na manhã desta quinta, o Itamaraty confirmou a morte do adolescente brasileiro Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, natural de Foz do Iguaçu (PR).

Confira a nota:

O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, da morte, no Vale do Bekaa, Líbano, do adolescente brasileiro Ali Kamal Abdallah, de 15 anos de idade, natural de Foz do Iguaçu. O menor e seu pai, de nacionalidade paraguaia, foram atingidos por explosão como resultado dos intensos bombardeios aéreos israelenses na região, na segunda-feira. A Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência aos familiares do menor. O pai do adolescente também faleceu como resultado da explosão.

Ao solidarizar-se com a família, o Governo brasileiro reitera sua condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano e renova seu apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades.

