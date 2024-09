“Pensava nos meus filhos e no marido”: vítima de grave acidente na rodovia Ivo Silveira atualiza estado de saúde

Uma das vítimas envolvidas no grave acidente que matou uma pessoa na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar, na segunda-feira, 23, gravou um vídeo divulgando seu estado de saúde.

Mariana Barbieri, de 38 anos, de Gaspar, estava no carro Hyundai Creta que foi atingido durante o acidente. A colisão fez com que o veículo conduzido por Mariana capotasse na rodovia.

A empresária sofreu lesões na região do braço, na altura do pescoço e nos joelhos. Em um vídeo gravado por ela, Mari conta detalhes sobre os ferimentos. “Estou bem, machuquei meu braço, levei 14 pontos, mas ele não está quebrado”.

Mari reforçou que está bem e recebendo o apoio de amigos, pessoas próximas, assim como da família.

“Estou me recuperando bem para assim que possível retornar ao meu trabalho, minha agitação, aos eventos. E passo para agradecer principalmente a Deus”. No vídeo, ela conta ainda que no momento do acidente, a coisa em que mais pensava era em seus filhos e no marido.

Ao final do pronunciamento, Mari voltou a agradecer todas as pessoas que mandaram mensagens positivas. Não houve pronunciamento sobre a dinâmica do acidente.

O acidente

O acidente envolveu um caminhão e mais dois veículos na altura do quilômetro 107,650, no bairro Bateas.

Conforme o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os policiais constataram que o caminhão, que transportava semirreboques, seguia no sentido Gaspar-Brusque quando colidiu com o carro Hyundai HB20, conduzido por Jussara Ribeiro Denegredo Gutjhar, que morreu no acidente. O carro foi encontrado capotado sobre a pista, na faixa sentido Brusque-Gaspar.

O carro de Mariana, também foi encontrado capotado fora da pista, do lado esquerdo da via.

Quando os agentes chegaram no local, o Corpo de Bombeiros já havia isolado a área, assim como espalhado serragem pela via, impossibilitando o ponto de impacto.

O caminhão era conduzido por um homem de 35 anos, que não ficou ferido.

Leia também:

1. Grupo é preso após causar prejuízo de R$ 6 mil para pizzaria de Brusque com pagamentos falsos

2. Motorista sofre ferimentos graves após bater em poste na marginal da Antônio Heil, em Brusque

3. Quadrilha do Paraguai é presa em Brusque após furtar comércios da região

4. Guabiruba Saneamento lança concurso de ideias a estudantes para criar mascote da empresa; saiba como participar

5. Criança de 3 anos morre após ser esquecida dentro de carro em Joinville

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: