Identificada mulher que morreu em grave acidente na rodovia Ivo Silveira

Foi identificada como Jussara Ribeiro Denegredo Gutjhar a vítima fatal do grave acidente na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar, nesta segunda-feira, 23. A colisão entre dois carros e um caminhão aconteceu por volta das 7h45.

Jussara era servidora pública e atuava como técnica em higiene dental no Centro de Especialidades Odontológicas da Policlínica desde março de 2023. Ela era moradora do bairro Barracão. A Prefeitura de Gaspar emitiu uma nota de pesar.

Confira a nota completa:

“Com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da Servidora Pública de Gaspar, Jussara Ribeiro Denegredo Gutjhar, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 23 de setembro. Jussara estava em um dos veículos envolvidos em uma colisão com um caminhão, na Rodovia Ivo Silveira, que liga as cidades de Gaspar e Brusque. Residente no Bairro Barracão, Jussara atuava como Técnica em Higiene Dental ACT no Centro de Especialidades Odontológicas da Policlínica de Gaspar desde o início de 2023. A Prefeitura de Gaspar expressa seus mais sinceros sentimentos à família e amigos neste momento de profunda dor”

O acidente

Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou no local uma vítima estava sendo atendida pelo Samu. Já Jussara foi encontrada sem vida. O condutor do caminhão não se feriu.

