Carro de Guabiruba se envolve em acidente com morte na BR-470, em Indaial

Um carro de Guabiruba se envolveu em um acidente com morte na BR-470, em Indaial, na noite do domingo, 22. O acidente aconteceu no bairro Encanto do Norte, por volta das 21h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro era um Corolla com quatro ocupantes. A vítima fatal era um ciclista, de aproximadamente 32 anos.

Ele foi encontrado pelos bombeiros caído no chão com múltiplas fraturas e já sem vida. Estiveram no local a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica.

