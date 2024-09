No coração da localidade de Cristalina, em Brusque, reside um homem repleto de sabedoria e simplicidade, refletindo o trabalho dedicado em harmonia com a natureza, simbolizado por sua generosa parreira de chuchu.

Trata-se de Vicente Voss, de 82 anos que, apesar do passar dos anos, mantém a mesma paixão pela terra que então cultiva desde a infância.

Ao chegar em sua propriedade, o verde exuberante ao redor já antecipa a beleza que se revela em cada canto, formando assim, um cenário digno de ser admirado.

No entanto, além da beleza, cada detalhe carrega a marca de uma alma generosa e dedicada, refletindo o carinho e o esforço investidos na lida do campo ao longo de oito décadas.

A parreira de chuchu

O que mais chama a atenção logo de cara é a imponente parreira de chuchu que Vicente cultiva com tanto esmero, destacando-se como um verdadeiro símbolo de sua dedicação e amor pela agricultura.

Para ele, não é apenas uma planta; é um testemunho de sua relação duradoura e afetuosa, então direcionada à vida interiorana.

Com frequência, Vicente colhe mais de 100 chuchus por dia. Diante da mesma generosidade que cultiva sua terra, ele destina essa colheita farta ao consumo próprio.

Além disso, compartilha com amigos e vizinhos próximos, fortalecendo laços pela simplicidade da vida no campo.

Seu hobby é, na verdade, uma lição de generosidade e de viver para o bem do próximo.

O legado além do chuchu

Esse vínculo profundo com a terra já rendeu a Vicente histórias notáveis. Em 2022, ele foi destaque nesta mesma coluna ao colher uma mandioca impressionante, que pesou nada menos que 143 kg.

Um feito extraordinário, digno de admiração, mas que ele carrega com a humildade de quem vive para a simplicidade e os pequenos prazeres da vida rural.

O sorriso que surge no rosto de Vicente ao lembrar da façanha revela o orgulho tranquilo de quem, dia após dia, vê o fruto de seu trabalho florescer.

Flores

E se as plantações de Vicente arrancam suspiros, o mesmo pode ser dito do cuidado minucioso que sua esposa, Catarina, tem com as flores que adornam o caminho até a casa.

Ao longo de um corredor que parece pintado por um artista, as flores “olho de boneca” se estendem, lado a lado, emoldurando o percurso ao lar do casal Voss.

São flores que, tal qual as hortaliças de Vicente, crescem sob o olhar atento e carinhoso de quem sabe que cada detalhe importa.

Catarina, com suas mãos habilidosas, transforma o quintal em um verdadeiro jardim encantado, onde o tempo parece desacelerar e a paz toma conta.

Chuchu, flores e lagoa

Ao fundo, uma lagoa serena completa o cenário, cheia de peixes que Vicente cuida com a mesma dedicação que tem com a terra.

A água límpida reflete o céu e as árvores ao redor, criando um espaço onde o silêncio é quebrado apenas pelo som da natureza. Ali, o casal encontra não só sustento, mas um refúgio.

Um lugar que remete à tranquilidade do interior, onde cada pedaço de terra, cada planta e cada flor tem uma história para contar.

Celebração do amor

No final das contas, a história de Vicente e Catarina é muito mais do que uma simples narrativa sobre uma vida dedicada à terra. É uma celebração ao amor, ao cuidado e à harmonia com a natureza.

É um lembrete de que a felicidade está, muitas vezes, nas coisas mais simples: no sabor de um chuchu fresco, no perfume de uma flor, no reflexo da lagoa.

Vicente, com suas colheitas abundantes e seu coração generoso, e Catarina, com seu jardim florido, são prova viva de que a beleza da vida está nos detalhes, nos gestos diários e no carinho com que cuidamos do que nos cerca.

Lições da simplicidade

Após explorar a propriedade dos Voss, é impossível não soltar um suspiro de encantamento.

Não só pela beleza da paisagem ou pela imponência da parreira de chuchu, mas pela lição que essa história nos deixa.

Mesmo em meio à correria do mundo moderno, ainda há um lugar onde a simplicidade reina e o amor pela terra se traduz em vida.

Um lugar onde cada flor, cada planta, cada peixe, conta uma história de amor, cuidado e respeito pela natureza.

Galeria de fotos

Prepare-se para explorar a beleza da propriedade do casal Voss, onde chuchus, flores, hortaliças, lagoa e jabuticabas se destacam.

A seguir, apresentamos uma impressionante galeria de fotos que ilustra cada detalhe encantador desse lugar.

Acompanhe esta seleção, elaborada com carinho especialmente para você, nosso querido leitor.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

