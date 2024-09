Incêndio atinge vegetação em área do Parque Municipal de Guabiruba

Um incêndio atingiu uma área de vegetação do Parque Municipal de Guabiruba no início da tarde desta quinta-feira, 26.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h12. Ao chegar no local, uma viatura de Brusque foi chamada para auxiliar no combate às chamas, devido a proporção do fogo.

Após cerca de 2 horas, o incêndio foi apagado. Quatro bombeiros participaram da ação e 6 mil litros de água foram utilizados.

Segundo os Bombeiros, uma área de 6 mil metros quadrados foi atingida.

