O Brusque tenta sua primeira vitória fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Ceará às 19h desta sexta-feira, 27, na Arena Castelão. O confronto da 29ª rodada coloca frente a frente o pior e o melhor ataque, com expectativa de estádio lotado.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho, Tato González; Dentinho (Ocampo), Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

Não há desfalques por suspensão no Brusque. Matheus Nogueira, Ianson, Jhan Torres, Alex Ruan e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

Éverton Alemão, Luiz Henrique, Jhemerson, Neto, Maurício e Alex Ruan continuam fora por conta de lesões. A principal novidade da equipe é o retorno do atacante Rodrigo Pollero, após lesão muscular. Os laterais Cristovam e Marcelo também estão liberados.

Após a vitória sobre o Amazonas na segunda-feira, 23, a equipe realizou trabalhos regenerativos na tarde de terça-feira, 24. A viagem para a próxima partida começou no fim da manhã e terminou no início da noite desta quarta-feira, 25.

Nesta quinta-feira, 26, o técnico Marcelo Cabo realizou a única sessão de treino desde a última partida. Foram feitos ajustes posicionais e trabalhos de bola parada no CT do Floresta.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 17ª posição, com 29 pontos em seis vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Tem o pior ataque do campeonato, com 20 gols, mas marcou quatro nos últimos três jogos. Tenta também sua primeira vitória fora de casa na competição. Na temporada, são 19 partidas consecutivas sem vencer como visitante.

É possível sair da zona de rebaixamento nesta rodada. Para isso, é necessária uma vitória sobre o Ceará aliada a qualquer um destes resultados avulsos:

– derrota da Chapecoense

– derrota do Botafogo-SP (tem um jogo a menos)

– empate ou derrota do Paysandu

Um empate não é suficiente, já que Paysandu e Ituano têm confronto direto no mesmo dia.

É possível ultrapassar o Botafogo-SP se a equipe paulista empatar e se o Brusque vencer o Ceará por, pelo menos, dois gols de diferença.

Quinta-feira, 26/09

19h – Chapecoense (14º) x Amazonas

Sexta-feira, 27/09

21h30 – Paysandu (16º) x Ituano (18º)

Sábado, 28/09

17h – Vila Nova x Botafogo-SP (15º)

Domingo, 29/09

16h – CRB (19º) x América-MG

Segunda-feira, 30

21h30 – Guarani (20º) x Avaí

Ceará

O Amazonas começa a rodada no sétimo lugar, com 12 vitórias, seis empates e 10 derrotas, com 45 gols marcados e 35 sofridos. Vem de grande vitória por 4 a 0 sobre o Vila Nova, no Castelão.

O Vozão tem o melhor ataque da Série B e dois atacantes entre os artilheiros: Aylon e Erick Pulga têm nove gols cada, junto com Caio Dantas, do Guarani.

Não há desfalques por suspensão na equipe. Estão pendurados o goleiro Richard, que é desfalque por lesão; o lateral-direito Rafael Ramos; os zagueiros David Ricardo e Matheus Felipe; os volantes Patrick de Lucca e Jean Irmer; e o meia Jorge Recalde.

Uma possível escalação tem Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Ramon Menezes (Matheus Felipe), David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço, Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga.

A expectativa é de casa cheia no Castelão. Mais de 30 mil pessoas confirmaram presença, aproveitando também as promoções com ingressos a partir de R$ 10 na meia-entrada. O Ceará é o clube com mais jogos entre os maiores públicos desta Série B.

Arbitragem

O trio é gaúcho. Lucas Guimarães Rechatiko Horn apita a partida, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna. Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE) é o quarto árbitro.

Philip Georg Bennett (RJ) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).

No turno

Na décima rodada da Série B, em 16 de junho, o Brusque venceu o Ceará por 1 a 0 no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O gol foi marcado por Serrato.

Ceará x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

