Polícia Civil de Brusque apreende trator no Bateas usado em estelionato em São Pedro de Alcântara

A Polícia Civil de Brusque apreendeu um trator Massey Ferguson, modelo MF250, na tarde desta quinta, 26, no bairro Bateas. Ele era usado como objeto de estelionato na cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis.

O mandado de busca foi expedido pela justiça após pedido da Polícia Civil de São Pedro de Alcântara, onde as investigações estão em andamento.

Conforme apuração inicial, o trator foi adquirido através do esquema de estelionato por triangulação.

O crime

Neste tipo de fraude, o criminoso diz para o proprietário que tem interesse na compra do veículo, porém para repassar para outra pessoa, que também é vítima e vai até o local onde está o veículo.

Os criminosos costumam fazer anúncios falsos na internet de vendas de veículos com preços bem abaixo do mercado para conseguir atrair pessoas interessadas em comprar algum veículo.

Para enganar as duas vítimas, o criminoso diz para o proprietário não comentar as condições da venda e pede para a outra parte não falar sobre o valor da compra. Ao mesmo tempo, o criminoso indica uma conta bancária para o comprador depositar ou transferir o valor do automóvel.

O comprador, preocupado em não perder a suposta compra do veículo por um preço mais baixo, não comenta com o vendedor e faz o pagamento na conta indicada pelo criminoso.

Para o vendedor, o criminoso promete fazer o pagamento logo após as vítimas fecharem o negócio. Então ele só percebe que também caiu em um golpe quando o criminoso desaparece logo após receber o dinheiro do comprador.

