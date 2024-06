A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou essa semana a proposta que libera cassinos, bingos, jogo do bicho e até corrida de cavalos em todo o território nacional. Agora o texto segue para aprovação no plenário do Senado e em seguida para a sanção presidencial. É como diz um amigo meu: se pode o tal do Tigrinho, por que não liberar um carteadinho? Sim, agora aquela sua tia aposentada não precisa mais ir jogar escondida aquele binguinho top que ela gosta de frequentar para esquecer da vida. Aquele seu amigo não vai mais precisar se deslocar até o Paraguai para poder ficar jogando aquela roleta sem vergonha até o raiar do dia. Aquele seu parente não precisa mais dormir de meio-dia pra sonhar com o que vai dar no jogo do bicho pra jogar de tarde. Vai ser uma festa só!

Dubai Vegas

E imaginem só se construírem um cassino ali em Balneário Camboriú? A loucuragem que vai ser isso! Vai ter que ser do tamanho do Maracanã, no mínimo. Vai ser a Dubai com Las Vegas brasileira, ninguém mais pega daí! E se liberar a maconha então, aí vai ser uma mistura de Dubai com Las Vegas, Disneylândia e Woodstock, coisa de doido! Pode aumentar a praia mais uns duzentos metros pra cima que vai ser pequena, tá.

Vão sair de casa pelo menos

Isso também vai influenciar na diminuição das tias do whatsapp azucrinando a sua vida e dos demais com aquelas teorias absurdas do tipo que se você tomar mais de um litro de leite por dia é grande o risco de você virar um bezerro desmamado ou pegar câncer! Chega dessas baboseiras, agora todos vão sair da tela do celular para a tela da maquininha do cassino. O pessoal não vai mais ter tempo para ficar enclausurado no Instagram, estarão livres, perdendo dinheiro, mas pelo menos estarão deixando de ouvir abobrinhas nas redes sociais. Na verdade, além dos viciados em jogo, o único que realmente vai perder com isso tudo é o pessoal do jogo do bicho, que é uma das poucas coisas sérias que existem no país, mas que agora na mão do governo, sabe-se lá Deus no que vai virar.

Botar pra quarar

Mas vamos ver no que vai dar isso. Bom, eu não aposto nada, já tenho bastante vícios e o jogo não é um deles, graças a Deus, mas sou totalmente a favor da liberação, até porque todo mundo sabe que o jogo nunca deixou de existir. E joga quem quer! O bom é que agora vai gerar empregos, renda, impostos, etc. Ah Lauritx, mas vai ter lavagem de dinheiro… ah isso vai… ô se vai… vai até faltar OMO nos supermercados! Acho que vão até botar pra quarar e engomar o dinheiro, de tanto que vão lavar! Mas…

Não te mete que é bucha

Pessoas com as quais você deve evitar qualquer tipo de discussão:

– pessoal que está acima do peso e faz crossfit

– gurizada que está no primeiro semestre da faculdade de direito

– usuários de celular da Xiaomi

– torcedor fanático de político (qualquer um)

– blumenauense

– tecelão quando sai da fábrica com a sua CG querendo ir pra casa almoçar

– pessoas que caminham na Beira-Rio de bermuda jeans, cinto e mocassin

– entregador de xis salada domingo entre sete e meia e dez da noite

– gente fitness em rodízio de massas & pizzas

– ladrão de palmito com a rural cheia

– gordo com fome

– pobre metido a rico

Não ornou

A deputada federal Silvia Waiãpi (PL) do Amapá teve seu mandato cassado pelo TRE do seu estado, por ter usado verba pública para fazer uma harmonização facial em seu rosto, durante as eleições de 2022. Segundo o processo ela ordenou que uma assessora sua pagasse R$ 9 mil para um dentista que havia feito o serviço nela. Essa própria assessora fez a denúncia. É cada coisa! Mas repare bem na foto que o pior de tudo é que a harmonização ficou uma m… Ô Lauritx, mas também gastou só 9 mil, tinha que ter mais né ô! Ô se tinha…

Piada da semana

Ô Lauritx, conta uma piada boa pra nós:

“O ministro Fernando Haddad recebeu o Prêmio Faz a Diferença 2023 na categoria Economia”

Essa nem o Ari Toledo fez tão boa.. tás é doido…

Vou te pagar, essa é a galera do avião

Rússia e Coréia do Norte, Putin e Kim Jong-un, firmaram um pacto militar de mútua defesa essa semana. Se alguém atacar a Coréia do Norte a Rússia vai ajudar e se alguém atacar a Rússia a Coréia do Norte vai ajudar na mesma medida. Na escola era assim: “se tu colocar a mão nele eu te pego no final da aula”. Acho que esses dois não saíram de lá ainda.

Capítulo 3.456 de 8.799

Segundo informações do O Município, o secretário de estado de Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, estará em Brusque na segunda-feira dia 24, para falar sobre a barragem de Botuverá (pela milésima vez!) e o plano de contenção e cheias. Ainda segundo a matéria foi aprovado na última quarta-feira (19), o projeto de lei 292/2020, que muda os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Essa alteração visa permitir a construção da barragem de Botuverá. Olha, eu só acredito vendo, mas o bom mesmo era o governo municipal (de Brusque, Guabiruba e Botuverá), as entidades de classe dessas cidades e os nossos grandes empresários estarem presentes lá no Centro Empresarial nesse dia, para colocar uma pressão afim de que essa obra finalmente saia do papel. Ah Lauritx, isso não adianta nada, só vão dar mais uma enrolada! Verdade, mas é o que podemos fazer no momento. Vai que uma hora dá certo…

Bruscão

Assistindo ao jogo do Brusque contra o Avaí ontem, me assustou a qualidade do gramado do estádio Hercílio Luz, em Itajaí. É claro que estamos lá de favor e tal, mas não tem condições de jogar futebol num campo naquelas condições. O campo da velha Baua ali na Santa Rita, que era um pasto, era cento e setenta e sete vezes melhor!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço para os aniversariantes André Faria, minha comadre Rose Wandrey DellAgnolo, João Marcelo Hodecker (Pire), Marcel e Henrique Paza, Seu Abraão de Souza e Silva, Pedro Carlos Panca (Panka), Max Roberto Rebelo, Elison Debatin, Oberdan Bittencourt (Obi), Rodrigo Belli, David dos Santos, Guilherme Valle, Pedro Paulo Jorge, Rafael Sestrem (Six), Eder Luis Regis, Rafael Appel, Messias Santos, Pedro Paulo de Souza e André Fischer. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Após uma conquista abra uma bebida e não a boca!”