Líder Corinthians recebe Flamengo na rodada do Brasileirão

Três elementos em comum entre Flamengo e Corinthians tornam o duelo das equipes como o mais importante da rodada: elencos de peso, times de massa e objetivo na competição. Líder e 12 pontos acima do rubro-negro, o Timão é o favorito para vencer em sua Arena e manter a ponta nesta que é a antepenúltima rodada do primeiro turno no Brasileirão. Contudo, o Fla ainda sonha com título e com certeza não quer sair do G-4 tão cedo. A partida será no domingo, a partir das 16h.

No alvinegro, um quarteto está de volta. Fagner, Rodriguinho, Romero e Jô começam a partida, diferente da partida do meio de semana contra o Patriotas (COL) pela Sul-Americana. Há apenas uma dúvida na equipe: a vaga de Jadson. Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel lutam pelo espaço em aberto. Já o Fla vive a expectativa da estreia de Diego Alves. O goleiro está pronto para o jogo e pode substituir o contestado Alex Muralha na partida.

Botafogo x São Paulo

De olho no G-6, o Fogão pode complicar ainda mais a vida do São Paulo na reta finald o turno no Brasileirão. A equipe volta a jogar no Engenhão após a boa vitória pelo placar de 3 a 0 contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas dessa vez volta as atenções ao Brasileirão, no qual é o sétimo colocado. Já o tricolor está na 17ª posição, patinando no Z-4 e ansioso por sair da zona indigesta.

Palmeiras x Avaí

Depois de aprontar para cima de Grêmio e Botafogo fora de casa, o Avaí enxerga mais uma possibilidade. A equipe enfrenta o Palmeiras, ainda atordoado com a eliminação na Copa do Brasil. Mas o Verdão não quer ser surpreendido pelo time catarinense e concentra forças para voltar ao G-4 da competição. A partida será no Allianz Parque amanhã, a partir das 19h

Grêmio x Santos

Vice-líder contra terceiro colocado! Um duelo direto pela segunda posição será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 19h de domingo. Com 32 pontos, o tricolor vive a expectativa de encostar no Timão, embora ainda esteja com oito pontos a menos. Já o Peixe quer se fixar no G-4, e pra isso parte para cima do time gaúcho em busca de pontos no Sul.

Série B

Criciúma tenta escalar na tabela

O Tigre vislumbra a oportunidade de encostar no G-4 da Série B amanhã. A equipe joga contra o lanterna Náutico em Pernambuco. O Timbú vive fase deplorável, sendo que venceu apenas um jogo em 16 jogos. Caso vença, o Criciúma pode subir até três posições.

Em situação delicada e no Z-4, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Vila Nova (GO), quinto colocado da competição. Mesmo se vencer, o alvinegro ainda permanecerá na zona de descenso. O Internacional já jogou na rodada, vencendo o Oeste por 2 a 0 e ficando na quarta posição. Contudo, CRB (AL) e Vila Nova podem derrubar a equipe.