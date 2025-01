O Campeonato Catarinense 2025 começa com 12 jogadores que já atuaram no Brusque nos últimos anos. Até a terceira rodada, o quadricolor já enfrentou Marcílio Dias, Avaí e Chapecoense, todos com caras bem conhecidas de sua torcida.

Neste sábado, 25, o Brusque enfrenta o Joinville e deve reencontrar o lateral Danilo Belão e o atacante Keké.

Confira a lista completa e veja, no final, quais jogadores do atual elenco do Brusque já vestiram a camisa de adversários deste Campeonato Catarinense:

Anderson

Marcílio Dias

Goleiro

30 anos

Pelo Brusque: 0 jogos (2023)

O goleiro chegou ao Brusque por empréstimo durante a Série C de 2023, mas foi a terceira opção, atrás de Matheus Nogueira e Ruan Carneiro. Acabou não entrando em campo.

Otávio

Avaí

Goleiro

30 anos

Pelo Brusque: 0 jogos (2019)

Foi terceiro goleiro na Série D e na Copa SC de 2019, sendo colega de Zé Carlos e Dida. Não teve espaço para mostrar serviço em campo, e depois atuou por diversos clubes: Glória-RS, Camboriú, Hercílio Luz, Esportivo-RS, Guarany de Bagé (RS), Brasil de Pelotas (RS) e Campinense-PB. Retornou ao Avaí, clube em que foi formado, em 2023.

Ruan Carneiro

Figueirense

Goleiro

34 anos

Pelo Brusque: 57 jogos (2020-2022)

Foi decisivo em dois grandes momentos da história do Brusque: a campanha de primeiro acesso à Série B, em 2020-21; e o título catarinense de 2022. Deixou o clube ao fim da temporada de 2023. Passou pelo Avenida-RS em 2024, antes de chegar ao Figueirense.

Danilo Belão

Joinville

Lateral-direito

30 anos

Pelo Brusque: 28 jogos (2023)

Chegou para jogar a temporada 2023 desde o início e alternou partidas entre a titularidade e a reserva. Disputou todas as competições daquele ano e participou da campanha do acesso à Série B de 2024.

Marcos Vinícius

Avaí

Lateral-direito

27 anos

Pelo Brusque: 6 jogos (2017)

Teve rápida passagem pelo quadricolor, atuando na Série D de 2017. Está no Avaí desde a temporada passada.

Evandro

Concórdia

Volante

32 anos

Pelo Brusque: 7 jogos (2021)

O volante chegou ao Brusque na reta final do Brasileiro Série B de 2021. Antes, havia sido campeão da Série B estadual pelo Barra. Fez sete partidas pelo quadricolor, e depois passou por Concórdia, Paraná, Botafogo-PB, XV de Piracicaba-SP e Sampaio Corrêa, até voltar ao Galo d’Oeste em 2024.

Felipe Manoel

Marcílio Dias

Volante

34 anos

Pelo Brusque: 10 jogos (2022)

Chegou ao Brusque após se destacar pelo Concórdia no Catarinense de 2022. Foi reserva ao longo da Série B naquele ano, sem ter muitos minutos em campo. Voltou ao Concórdia para o estadual de 2023, passou pela Aparecidense na Série C e foi campeão da Copa SC em 2023 com o Marcílio Dias, onde está até hoje, após um empréstimo ao Maricá-RJ.

Rodrigo

Figueirense

Volante

30 anos

Pelo Brusque: 15 jogos (2023)

Esteve no quadricolor ao longo de toda a temporada 2023, mas perdeu espaço após o Catarinense. Em 2024, foi adversário do Brusque na Série B, jogando no Ituano. Está no Figueirense desde a pré-temporada de 2025.

Trindade

Criciúma

Volante

28 anos

Pelo Brusque: 37 jogos (2022)

Jogou toda a temporada 2022 pelo Brusque, incluindo o título do Catarinense e o rebaixamento no Brasileiro Série B. Passou por Vitória, Suwon-COR e Paysandu antes de ser anunciado como reforço do Criciúma para 2025.

Dentinho

Chapecoense

Atacante

27 anos

Pelo Brusque: 63 jogos, 13 gols (2020-21)

Chegou durante o Brasileiro Série C, em 2023, e foi importante na conquista do acesso à Série B. Entre altos e baixos, jogou toda a temporada 2024.

Keké

Joinville

Atacante

29 anos

Pelo Brusque: 12 jogos, 2 gols (2024)

Chegou para a disputa do Brasileiro Série B, após uma passagem pelo Água Santa. Foi titular em três jogos e saiu do banco em nove. Seu período no Brusque também foi atrapalhado por lesões. Ainda assim, marcou dois gols. É um dos reforços do Joinville para 2025.

Maurício Garcez

Avaí

Atacante

26 anos

Pelo Brusque: 63 jogos, 13 gols (2020-21)

Garcez foi chegou como reforço durante a Série C de 2020 e causou impacto imediato, ganhando a titularidade e tendo seu contrato renovado com poucas semanas no Brusque. Marcou um dos gols no jogo do acesso à Série B.

Foi importante também no Catarinense e na Série B em 2021. Depois, teve uma boa passagem por empréstimo ao CSKA Sófia, da Bulgária, entre 2022 e 2023. Também foi emprestado ao Coritiba, disputando a Série A do Brasileiro. Ao final da temporada, o Avaí fez a compra e o contratou em definitivo.

Jogadores do Brusque que já passaram por:

Avaí: Robinho e Serrato

Chapecoense: Paulinho Moccelin

Criciúma: Ianson, Serrato e Gabriel Honório

Hercílio Luz: Mateus Pivô

Joinville: Alex Ruan e Diego Mathias

