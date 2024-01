O técnico Luizinho Lopes relata que o Brusque não conseguiu se adaptar ao encharcado gramado do Estádio das Nações no empate em 0 a 0 com o Figueirense, neste sábado, 27, pela terceira rodada do Catarinense. Para o treinador, nenhuma das equipes conseguiu um bom desempenho, num jogo ruim para todos.

Além do desgaste das duas primeiras rodadas, ele destacou também a semana chuvosa, que ajudou a comprometer o campo do Estádio das Nações.

“Não foi bom para as duas equipes. No último jogo até conseguimos nos adaptar ao campo, mas hoje, já não conseguimos tanto, estava muito pior do que no primeiro jogo. (…) Não foi um bom jogo para ninguém: comissão, jogador, torcedor, para ninguém.”

“Lamento enquanto treinador porque a gente vem construindo um trabalho de um ano com uma pré-temporada, com uma expectativa de tentar colocar em prática o que treinamos. Mas aí, na hora do espetáculo, estamos tendo que gerar muitas mudanças dentro do jogo. (…) Faz parte perder, empatar, ganhar”, completa.

Mesmo realizando mudanças na escalação titular para que a equipe estivesse mais apta fisicamente, o treinador avalia que seu time não se recuperou do empate com a Chapecoense na quarta-feira, 24.

“Acho que a gente não estava plenamente recuperado. Nem os jogadores que entraram, não estavam com uma energia tão alta como é de praxe da minha equipe.”

A partida contra o Figueirense foi a 50ª do treinador à frente do Brusque. São 23 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, somando o título da Recopa Catarinense e os vice-campeonatos do Catarinense e do Brasileiro Série C. Luizinho Lopes é, atualmente, o nono treinador com mais jogos na história do clube.

“Estou extremamente feliz. É muito difícil chegar à marca de 50 jogos em um clube deo futebol brasileiro. Estamos fazendo 50 jogos porque tem, neste período, conquistas, muitas vitórias. (…) Gratidão a toda a diretoria, a toda torcida, ao povo de Brusque. Me emocionei antes da partida. Valorizo cada dia em que estou trabalhando por um clube.”

