O clima típico de verão, que deu uma trégua aos moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí na última semana, se encaminha para seu retorno à região de forma gradual.

Inclusive, já neste domingo, 28, as previsões dos profissionais em meteorologia apontam temperaturas na faixa de 28 a 30ºC, podendo até mesmo exceder esse patamar.

O calor tende a ressurgir aos poucos, prometendo estabelecer-se de maneira mais marcante à medida que o mês de fevereiro se aproxima.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco informações sobre a síntese apresentada anteriormente.

Para mais detalhes, confira o boletim a seguir, que então oferece uma explicação completa das informações relacionadas à previsão do tempo.

Volta do clima de verão

*Boletim: Piter Scheuer >>

As informações sobre a previsão do tempo iniciam com a análise para este domingo.

Tanto os moradores de Brusque quanto os das demais cidades do Vale de Itajaí, podem esperar um dia propício para atividades ao ar livre.

Isso se deve à expectativa de sol com aberturas mais prolongadas, ao contrário do que foi observado na última semana, quando o fenômeno lestada trouxe uma constante cobertura de nuvens.

No entanto, é necessário manter uma atenção especial, já que os simuladores não descartam a possibilidade de pancadas de chuva de verão a partir da tarde em direção à noite.

Diante dessas aberturas mais prolongadas previstas, este domingo pode registrar temperaturas se aproximando ou até mesmo ultrapassando um pouco os 30°C.

Embora não seja um calor excessivo, em termos gerais, é o clima de verão que gradualmente se restabelece na região.

Verão não acabou

Muitas pessoas, especialmente os entusiastas do clima quente, estão ansiosas por informações sobre o retorno do calor a Santa Catarina. Vale ressaltar que o verão ainda está em pleno curso.

Olhando um pouco mais à frente, podemos adiantar que a próxima semana poderá apresentar picos de temperatura até mesmo superando os 35°C, principalmente nas cidades em direção ao Oeste catarinense.

O calor também está prestes a voltar à região de Brusque, à medida que fevereiro se aproxima.

No entanto, não há projeção de um aumento expressivo de temperatura para o Vale do Itajaí.

As tardes podem alcançar ou até mesmo exceder os 30°C, mas não ultrapassando muito esse limite.

Já as madrugadas indicam o retorno do abafamento, especialmente nos primeiros dias de fevereiro.

Por enquanto, esta reta final de janeiro promete noites mais agradáveis, propícias para um sono mais tranquilo.

Quanto às chuvas, tanto o restante dos dias deste mês de janeiro quanto o início de fevereiro devem apresentar as típicas pancadas de chuva de verão, comuns nesta época do ano.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer.

Fotos e mais notícias após anúncios

É com muita satisfação que o Blog do Ciro Groh traz mais uma pauta importante e envolvente, isso, graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais.

O nome de cada um deles está exposto nos banners abaixo, que aguardam pelo seu clique, que irão direcionar às ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Veja como está linda a Cachoeira da Pedra Lisa, então em Guabiruba

2. Do fusca às tecnologias on-line: conheça a auxiliar de enfermagem que completa 44 anos no Sintrafite de Brusque

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Importante destacar, pois, que não foram observadas ocorrências de chuva na região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando esta pauta em grande estilo, aprecie as encantadoras imagens compartilhadas por nossos leitores.

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK