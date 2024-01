Esposa de atacante do Brusque leva gansa para jogo em Balneário Camboriú

A gansa Lilibeth roubou a cena no duelo entre Brusque e Figueirense pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2024 neste sábado, 27. Ela foi até o estádio das Nações levada por Joice Carvalho Queiroz, esposa do atacante quadricolor, Guilherme Queiroz.

Lilibeth, que pertence à família de Joice, foi atração nas arquibancadas do estádio em Balneário Camboriú e chamou a atenção da torcida e também da transmissão oficial da partida. Vários quadricolores tiraram fotos com a gansa da raça Embden, que tem até página no Instagram.

Nas redes sociais, Joice conta que é “irmã de Lilibeth, a gansa”. Em campo, Brusque e Figueirense empataram em 0 a 0.

