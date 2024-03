Luizinho Lopes revela alívio com Brusque sem lesões contra o Marcílio Dias: “preocupação muito grande”

Na visão do técnico Luizinho Lopes, um dos maiores triunfos do Brusque após a vitória por 4 a 1 sobre o Marcílio Dias foi não ter tido jogadores lesionados. Ele afirma que as possibilidades de acumular desfalques para a sequência da temporada eram muito grandes, considerando o cansaço acumulado da longa viagem de volta de Roraima e o fato de ter tido um único dia livre para trabalhar: a véspera do clássico.

“Só procuramos descansar os atletas. Chegamos antes de ontem às 19h. Uma coisa absurda. E a gente tem que chegar aqui e jogar pra c******, correr pra c******, ir bem pra c******. E são seres humanos. Hoje eu tive uma preocupação muito grande. Não estou feliz só pelo resultado, estou feliz de os jogadores terem saído salvos. Porque a probabilidade de lesão hoje era absurda”, comenta.

O treinador afirma que teria feito mais sentido fazer a rodada no domingo, 3, considerando que o Brusque, no meio da semana, precisou, literalmente, viajar ao hemisfério norte.

“Mostra que o que estamos fazendo tem um lastro, [mostra que] tem reserva de combustível. Esse jogo é um jogo que, humanamente, tinha que ser proibido de ser jogado. Não tivemos nem dois dias completos para jogar, com uma viagem de um continente a outro, praticamente. Uma coisa fora de qualquer normalidade.”

“Quem tá de fora vai falar o que tem que falar, mas nós somos profissionais do ramo, somos nós que lidamos com minutos de jogo para outro. Precisa treinar, fazer alguma coisa.”

O jogo

Luizinho Lopes valoriza a vitória diante do Marcílio Dias, arquirrival do Brusque que tem feito grande campanha neste Catarinense. Era o vice-líder até perder para o quadricolor. Terminou a primeira fase na terceira posição. As equipes vão se reencontrar nas quartas de final.

“Um clássico local, uma vitória maiúscula, a equipe esteve extremamente constante e se tornou consistente no jogo de hoje. Em quantidade de gols feitos e nossa equipe toma muito poucos gols, mas enfim, muito bem durante toda a partida.”

“Ficamos felizes porque o torcedor adora ganhar este tipo de jogo. Para a gente é mais uma vitória, mais um jogo importante, mas não podemos nos desconectar do contexto do futebol. Um clássico local, um adversário que vem fazendo uma ótima campanha, com bons jogadores, bom treinador, uma torcida que tem lotado o estádio. Não ganhamos de qualquer um, ganhamos de um adversário que está fazendo uma competição muito forte”, explica.

O treinador afirma que as condições do gramado do Estádio das Nações estavam bem melhores do que nas partidas anteriores. E também aprova a mudança no decorrer da partida, utilizando três zagueiros.

“Mudamos a forma de jogar. Iniciamos compactando num 4-5-1, voltamos no 5-4-1. Hoje fizemos três zagueiros e venho pregando que com três zagueiros não é só com uma ideia de se defender. É também liberar os alas, manter nossa ideia de jogo num 3-2-5 ali, e assim aconteceu. Foi um dia muito bom. O time esteve inteligente dentro de campo.”

Boa sequência

O Brusque acumula cinco partidas consecutivas sem derrota. Desde que perdeu para o Inter de Lages, Venceu Criciúma, Avaí, Sampaio-RR e Marcílio Dias, e empatou com o Hercílio Luz.

