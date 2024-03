A previsão meteorológica para Santa Catarina indica a aproximação do primeiro pulso de ar frio do ano no estado, ocorrendo já neste início de março, com potencial para antecipar o clima outonal.

O evento está associado à iminente passagem de uma frente fria, programada então para atravessar o território catarinense ao longo da segunda-feira, 4.

Em uma entrevista à nossa coluna, o meteorologista Piter Scheuer apresentou todos os detalhes sobre a síntese mencionada anteriormente.

Na nota, o profissional fornece uma projeção completa, abordando também as condições do tempo esperadas para Brusque, que ainda deve enfrentar calor neste domingo, 3. Confira abaixo os detalhes na nota.

Primeiro ar frio do ano

Boletim: Piter Scheuer >>

Para iniciar este boletim, vamos abordar a expectativa que gira em torno da chegada do primeiro pulso de frio em Santa Catarina.

Este evento tem expectativa para ocorrer devido à passagem de uma frente fria pelo estado na próxima segunda-feira.

Prevê-se que, ao longo desse dia mencionado, o sistema traga pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, e, posteriormente, resulte na diminuição das temperaturas.

Como consequência, nos dias seguintes, o clima no estado então adotará características outonais.

É relevante destacar que o episódio climático citado terá um impacto mais significativo nas regiões de maior altitude do estado.

Vejamos, por exemplo, as cidades situadas na Serra catarinense, que poderão registrar temperaturas entre 4°C e 7°C ao amanhecer, tanto na terça-feira quanto na quarta-feira.

Frio discreto em Brusque e região

Em outras regiões do estado, como no Vale do Itajaí, prevê-se que as temperaturas durante as madrugadas da próxima semana variem entre 12 e 19°C, o que não configura frio.

No entanto, essa mudança tende a criar um ambiente mais agradável em comparação com o abafamento que tem sido observado ao longo do mês de fevereiro, e agora, nos primeiros dias de março.

Focando especificamente Brusque, a previsão é de que o município tenha temperaturas noturnas variando entre 15°C e 19°C a partir da próxima terça-feira, diante de máximas, durante as tardes, não ultrapassando os 25°C.

Como podemos observar, o clima na cidade, a partir de então, já deve apresentar as características típicas do outono, mesmo durante este início de março, que ainda está dentro do período climático de verão.

Antes do ar frio, o calor

Dando sequência às informações meteorológicas, vamos agora passar a focar na previsão do tempo direcionada a Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí neste domingo.

É importante ressaltar que o calor continua predominante hoje, com temperaturas podendo alcançar até 35°C, e não podemos descartar a possibilidade de exceder esse valor em algumas áreas da região.

Em relação ao risco de trovoadas, embora seja muito baixo, não podemos descartá-lo completamente.

Devido ao aquecimento, existe a possibilidade de ocorrerem algumas pancadas localizadas e mal distribuídas ao longo da tarde em direção à noite.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

