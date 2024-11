Mais de dois mil exames de rastreio de câncer serão ofertados pela Prefeitura de Brusque e Sesc

Com o objetivo de oferecer mais de dois mil exames para rastreio de câncer de mama e do colo de útero, a Prefeitura de Brusque assinou, na tarde desta terça-feira, 26, um termo de cooperação técnica com o Sesc. O objetivo é disponibilizar à população um caminhão para o serviço de Saúde da Mulher entre fevereiro e abril de 2025.

Conforme o Executivo, os profissionais que atuarão no serviço serão custeados pelo Sesc, enquanto a contrapartida do município incluirá a hospedagem e a oferta de outros subsídios para a equipe.

Exames de rastreio de câncer

A meta do programa é ampliar o acesso aos exames, com o caminhão estacionado por 60 dias em frente à Policlínica. Embora a Atenção Primária e a Rede Feminina já estejam aumentando a realização de exames de rastreio, ainda é necessário alcançar um número maior de mulheres.

“A região sul é a segunda do Brasil com maior número de casos, e está havendo um aumento no número de diagnósticos em estágios avançados da doença”, destaca a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

Importância da detecção precoce

A detecção precoce do câncer de mama e de colo de útero aumenta as chances de cura para até 95%. Portanto, o acesso a esses exames é crucial.

O custo total para o município com o programa será em torno de R$ 24 mil, enquanto a compra de exames de mamografia sozinha custaria cerca de R$ 50 mil. Além da economia, o programa oferecerá mais de mil exames preventivos e promoverá diversas ações de educação em saúde.

Leia também:

1. Novos terminais e redução da tarifa: conheça modelo proposto para o transporte coletivo de Brusque

2. Conheça a história da primeira mulher eleita presidente da OAB de Brusque

3. Sesi de Brusque lança Natal Solidário e beneficia crianças da escola Nova Brasília

4. Mega-Sena 2800: veja o resultado do sorteio desta terça-feira

5. Brusquense que vive nos Estados Unidos busca doadores compatíveis para salvar a vida da filha com doença rara



Assista agora mesmo!

Minas abandonadas de Guabiruba ainda despertam curiosidade dos moradores: