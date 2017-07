Mais uma edição do pirão com linguiça da Acapra ocorre neste sábado

Neste sábado, 8, será realizado mais uma edição do Pirão com Linguiça da Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra).

O evento começa às 19h e será realizado no Centro Evangélico de Brusque.

Os cartões são vendidos por R$ 20, e podem ser encontrados na Pet Center do Centro e Primeiro de Maio, nas clínicas veterinárias Zeca, Vitavet, Cãopanheiro, PetMimo, Four Multimarcas, Minha Lavanderia e com as voluntárias da ONG.