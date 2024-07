Meteorologistas explicam nevoeiros de inverno em SC

Os nevoeiros de inverno são frequentes em Santa Catarina. Para entender o fenômeno, as meteorologistas Laura Rodrigues e Gilsânia Cruz, da Epagri/Ciram, explicam como são formados.

Nevoeiros de inverno

As temperaturas um pouco elevadas, que resultam em um “calor no inverno”, em contato com a água mais fria do oceano, favorecem a formação do nevoeiro marítimo na costa catarinense, atingindo as cidades litorâneas.

As nuvens baixas, associadas ao nevoeiro, podem dar a falsa impressão de condição de chuva. Mas é justamente a estabilidade do tempo que favorece tanto a formação do nevoeiro como o predomínio de sol. Por isso o ditado: “Nevoeiro que baixa, sol que racha.”

O que é um nevoeiro?

O nevoeiro é uma nuvem que se forma bem próxima da superfície. Se alguém está dentro de um nevoeiro, terá a mesma sensação de estar dentro de uma nuvem.

Assim como as nuvens, o nevoeiro se forma pela condensação do ar úmido, que é resfriado até se formarem as minúsculas gotículas.

O nevoeiro de radiação também ocorre em áreas mais localizadas e no interior de Santa Catarina. Nesse caso, o resfriamento da superfície terrestre e do ar próximo da superfície ocorre pela rápida perda de calor noturno, em noites de céu claro.

Os nevoeiros:

– Para ter nevoeiro, precisa ter umidade, por isso ocorrem mais durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

– Com o aquecimento ao longo do dia, a umidade do ar diminui e o nevoeiro se dissipa.

– Nevoeiros são mais favoráveis em noites de céu claro e sem nuvens, com vento.

