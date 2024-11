Moana 2: Cine Gracher de Brusque realiza sessão TEA neste sábado

O filme Moana 2 terá uma exibição especial neste sábado, 30. O Cine Gracher do shopping transmite o filme em sessão TEA, para pessoas com transtorno do espectro autista. O ingresso para essa sessão, às 14h, custa R$ 15.

As sessões TEA são realizadas pela rede Cine Gracher sempre no último sábado de cada mês. Ela é aberta para toda a comunidade.

O diferencial da exibição TEA é: Iluminação levemente acesa; som mais baixo; mais liberdade para crianças na sala; um colaborador para acompanhar até o fim da sessão.

Confira o trailer de Moana 2:

