Morre vocalista do grupo Molejo aos 51 anos

O cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, morreu nesta sexta-feira, 26, após lutar contra um câncer raro inguinal há alguns anos. As informações foram confirmadas pelas redes sociais do grupo de pagode Molejo, do qual o cantor fazia parte.

Segundo as informações, ele lutava contra a doença desde 2022, e nos últimos dias havia apresentado uma piora no quadro de saúde.

Nas redes sociais, o grupo Molejo publicou uma nota de despedida. “Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”.

Confira publicação de despedida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

