Motociclista é lançada contra veículo após acidente em Bombinhas

Uma mulher ficou ferida após ser lançada de sua motocicleta depois de uma colisão com um carro, em Bombinhas, no Vale do Itajaí, na manhã desta quinta-feira, 21.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, ao chegarem no local, por volta das 8h20, constataram que se tratava de uma colisão lateral. O condutor do carro transitava pela rua Abacate, em direção ao Morro do Zimbros. Posteriormente, o motorista desviou de uma placa de sinalização que estava sobre a pista e acabou batendo na lateral da moto. A motociclista foi lançada contra outro veículo que também estava no local.

A vítima apresentou uma fratura em uma das pernas e foi conduzida pelo Samu até a Unidade de Pronto Atendimento de Bombinhas.

Informações sobre o estado de saúde da mulher e identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

