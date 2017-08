Motociclista morre após bater em veículo estacionado, na Bulcão Viana

Carlucir Kohler, 48 anos, morreu na noite deste domingo, 27, após sofrer um acidente na rua Bulcão Viana, próximo à Cozinha Chinesa, por volta das 19h50.

Ele pilotava a motocicleta CB600F Hornet, placa de Brusque, quando perdeu o controle e bateu em um Nissan March que estava estacionado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer a vítima com suspeita de traumatismo craniano para o Hospital Azambuja, mas ele não resistiu e morreu instantes depois.

As informações preliminares indicam que o capacete estava preso na jugular, mas teria rachado com o forte impacto do acidente.

Kohler esstava retornando para sua residência pois morava a poucos metros do local do acidente. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde após ser periciado, será liberado para a família.