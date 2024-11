Motorista capota carro em ribanceira e abandona veículo em Brusque

Um Celta saiu da pista e capotou em uma ribanceira no bairro Zantão, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 26. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) foi acionada para o local.

O acidente aconteceu na rua Monsenhor Valentim Loch, que liga o Zantão ao Cedrinho. O carro era um Celta. com placas de Brusque.

De acordo com a GTB, o condutor do veículo saiu do local após o acidente. Ele teria ido até a residência e levado ao hospital por familiares. O veículo foi recolhido ao pátio conveniado e está a disposição da proprietária.

