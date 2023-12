Motorista morre após engavetamento com quatro caminhões na BR-101, em Barra Velha

Uma pessoa morreu após um engavetamento entre seis veículos no quilômetro 93 da BR-101, em Barra Velha, na noite desta quinta-feira, 30. O acidente envolveu quatro caminhões e dois carros. A vítima fatal conduzia um dos caminhões.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h.

O acidente envolveu os seguintes veículos: os caminhões Scania T113, com placas de Biguaçu, Mercedes Sprinter, de Itajaí, Scania R460, de Gravatal, Volvo FH, de Itapoá e os carros Renault Kwid, de Barra Velha, e o Chevrolet Onix, de Barra Velha.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu após a Sprinter bater na traseira do caminhão Scania T113. Em seguida, o outro caminhão, o R460, também colidiu na traseira dos veículos. Devido ao acidente, pedaços do concreto da mureta central atingiram os dois carros e o quarto caminhão, o Volvo FH.

Ainda de acordo com o relatório da PRF, a vítima fatal foi o condutor da Sprinter, que tinha 50 anos e morava em Itajaí. O motorista do Kwid teve ferimentos graves. Todos os outros envolvidos saíram ilesos do acidente.

As vítimas não tiveram suas identidades divulgadas.

Confira o que sabemos sobre os envolvidos:

V1: SCANIA/T113, com placas de Biguaçu/SC

Condutor: Masculino, 44 anos, ileso

V2: I/M.BENZ SPRINTER, com placas de Itajaí/SC

Condutor: Masculino, 50 anos, (ÓBITO)

V3: SCANIA/R460, com placas de Gravatal/SC

Condutor: Masculino, 36 anos, ileso

V4: RENAULT/KWID 2, com placas de Barra Velha/SC

Condutor: não identificado, lesões graves

V5: VOLVO/FH, com placas de Itapoá/SC

Condutor: Masculino, 48 anos, ileso

V6: CHEV/ONIX, com placas de Barra Velha/SC

Condutor: Masculino, 46 anos, ileso

