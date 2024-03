FOTOS – Motorista perde controle de carro, bate de frente contra outro veículo e os dois pegam fogo em Brusque

Por volta das 19h30 deste sábado, 2, a Polícia Militar de Brusque atendeu a um acidente de trânsito no bairro Volta Grande. Um dos condutores, um homem de 35 anos, perdeu o controle do seu automóvel, bateu em um barranco e colidiu frontalmente com outro carro.

Com a colisão, os dois carros pegaram fogo, sendo totalmente consumidos pelas chamas. Porém, de acordo com a PM, todos os integrantes conseguiram sair antes e não houve vítimas. Os modelos dos veículos e quem foi o causador do acidente não foram detalhados pela polícia.

