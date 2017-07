Motorista se fere ao colidir contra um poste de energia elétrica, em Guabiruba

A motorista Fabiane Komper, 31 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Azambuja após colidir contra um poste de energia elétrica.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 17, na rua São Vendelino, no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba.

Com o impacto da colisão do Hyundai I30, de Brusque, o poste se partiu ao meio. A parte da frente do veículo ficou bastante danificado.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e encontrou Fabiane consciente, apresentando um corte na cabeça. Ela foi imobilizada e conduzida ao hospital para cuidados médicos.