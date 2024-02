Mulher é encaminhada ao hospital após ser atropelada por caminhão no bairro Paquetá

Na manhã desta quarta-feira, 31, por volta das 9h30, uma mulher, de 55 anos, foi atropelada por um caminhão. Acidente aconteceu na rua Padre Antônio Eising, no bairro Paquetá, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher estava andando atrás do caminhão, que não percebeu a aproximação da vítima e realizou uma manobra para realizar a descarga de material.

A mulher teve ferimentos na cabeça e no ombro. Ela foi atendida e encaminhada para o Hospital Azambuja. O homem, de 37 anos, que conduzia o caminhão com placas de Balneário Piçarras, não teve ferimentos e ficou no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

